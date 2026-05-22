"Important Information Regarding Your Benefit Plan"
Just got this from my insurance company.
This vitally important message from my health insurance company begins with 14 pages telling me that language assistance is available, in more languages than I knew existed, much less would require anyone in America to speak them. But I’m really glad that my premiums are paying for speakers of ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ-် နမ့ ၢ ်စံးကတိၤကညီကျိာ်(Karen) နၣ့်, နဒိးနၢ ့် တၢ ်တိစၢၤမၤစၢၤဘၣ်ဃးဒီးကျိာ်တၢ ်ကတိၤဒီးတၢ ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလၢက့ၢ ် ဂီၤအဂၤ,အဒိဒ်သိးလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအဘူးလဲကလီသ့နၣ်လီၤ ့ . ကိးဘၣ်လီကျိၤအကလီနီၣ်ဂံၢ ်လၢအိၣ်ဖျါဖဲက ူၢ ်ဖိအတၢ ်အုၣ်ကီၤကးက့ အပူၤနၣ်တက့ၢ ် ့ !!!
ATTENTION: Free language assistance services and free communications in other formats, such as large print, are available to you. Call the toll-free number on your member identification card. (TTY 711).
KUJDES: Nëse flisni Shqip (Albanian), shërbime falas për ndihmë gjuhësore dhe komunikime pa pagesë në formate të tjera, si p.sh. printime me shkronja të mëdha, janë të disponueshme për ju. Telefononi numrin pa pagesë në kartën tuaj të identifikimit të anëtarit. ማሳሰቢያ፦ አማርኛ (Amharic) የሚናገሩ ከሆነ፣ ነፃ የቋንቋ እገዛ አገልግሎቶች እና ነፃ ተግባቦቶች እንደ ትልቅ እትም ባሉ ሌሎች ቅርፀቶች ለእርስዎ ይገኛሉ። በአባልነት መታወቂያ ካርድዎ ላይ ያለውን ነፃ የስልክ ቁጥር ይደውሉ። كت تتتت ث حدٮ غ اللع ةه العربب يي ةه (Arabic(، تستتت فوفر لكك ن تت : ذإٕدا ة م حطظ ه تبنببتتبن يستتق ت اٮ المحاننييننيةه ت والمراس ٮ المح غ اللعويي ةه اننييننيةه خح ت دماٮ ة المساعدە ٔ فحرڡ ك ببيي ةرە . تاتصل ىبالرقتم المحب اىن يی ن المدوں علی أ ل ٔ خحرى، مثث الطب ة باعه ببأ ت ببطاف ته . ت تعرتي خف خ العص خ و ح ت اصتكك ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Եթե Դուքխոսում եք հայերեն (Armenian), ապա Ձեզ հասանելիեն անվճար լեզվականաջակցության ծառայություններ և այլձևաչափերով անվճար հաղորդակցության միջոցներ, որոնցից է մեծատառտպատառատեսակը: Զանգահարեք Ձեր անդամինույնականացման քարտի վրանշված անվճար հեռախոսահամարով։ ICITONDERWA: Nimba uyaga Ikirundi (Bantu-Kirundi), seruvise y’ugufasha mu ndimi utariha n’itumanako mu bundi buryo utariha, nk’ibicapo binini, wobironka. Tera akamo nomero utariha ku bijanye n'ikarata yawe karanga y'umunyamuryango. ATENSYON: Kung Visayan (Cebuano) ang imong sinultihan, available kanimo ang libre nga mga serbisyo sa tabang sa pinulongan ug libre nga komunikasyon sa ubang mga pormat, sama sa dagkong print. Tawag sa toll-free nga numero sa imong kard nga nagpaila sa miyembro. েদখুন: আপিন যিদ বাংলায় (Bengali-Bangala) কথা বেলন, তাহেল িবনামূেলয্ ভাষা সহায়তা পিরেষবা এবং বড় মু েণর মেতা অনয্ানয্ ফরময্ােট েযাগােযাগগিল আপনার জনয্ িবনামূেলয্ উপল । আপনার সদেসয্র পিরচয়পে র কােডর্ র েটাল-ি ন ের কল করু뾐ন သတိေပးချက်-သင်သည်ဗမာ ဘာသာစကား (Burmese) ကို ေြပာဆိုလျှင်အခမဲ့ဘာသာစကား ဝန်ေဆာင်မ များ ှင့်စာလံုး ကီးြဖင့် ပံု ှိပ်ြခင်းကဲ့သိုအြခားပံုစံများြဖင ့ ့်အခမဲ့ေြပာဆိုဆက်သွယ်မ အား ရ ှိ ိုင်ပါသည်။ သင်အဖွဲ ဝင် ့ အိုင်ဒီကတ်ေပါ် ှိအခမဲ့ ဖုန်းေခါ်ဆို ိုင်သည့်နံပါတ်သိုဖုန်းေခါ်ဆိုပါ။ ့ ចំណំ៖ ្របសិនេបើអ្នកនិយយភាសាែខ្មរ (Cambodian-MonKhmer) េសវជំនួយភាዓសាꢸឥតគិតៃថ្ល និងកា괐រទំនក់ទំនងឥតគិតៃថ្លក ងទ្រមង់េផ្សងេទៀត ដូចជពុម្ពអក្សរធំមានស្រមាប់អ្នក។ ទូរសព្ទមកេលខឥតគិតៃថ្លេ េលើបណ្ណ សមា្គ ល់សមាជិករបស់អ្នក ។ ATENSHUN: Gare kapetal Faluwasch (Carolinian), ye toore paliuwal kapetal Faluwasch lane bwe me sew format, ta tipel lane, bwe bwale tepangiyom. Kol yegili nampa la ye toore paliuwal woal kard la laumw. ATENSYON: Yanggen fifino’ hao CHamoru (Chamorro), guaha setbisio siha para hågu ni’ fåtto, i setbision fino’ pat lengguåhi yan fina’uma’espiha gi otro na manera siha taiguihi i para mana’dångkolo i inemprenta. Ågang i dibåtdi na numiru gi kattåmu aidentifikasion membro. ᏍᎩᎦᏙᎢᎦ: ᏙᏧᏩᎩ ᏧᏂᎩᏟᎶᏍᏗ ᏣᎳᎩ (Cherokee), ᏙᏧᏍᏆᎦᏛᏗ ᎩᎦᎨᏍᏗ ᏧᏂᎩᏟᎶᏍᏗ ᏂᎦᏟᏗᏍᏗ ᏗᏍᏆᏙᏓᏟᏗ ᏧᏂᎩᏟᎶᏍᏗ ᏓᏂᏱᏍᏗᏍᎩ ᏗᎦᏚᏩᏛᏗ, ᎢᎦᏎᎦᏛᏁᏗ, ᎠᏎᏍᏗ ᏄᎾᏙᏛᎢᏳᏒᎩ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᏧᏂᎩᏟᎶᏍᏗᏍᎩ. ᏅᏙᎢ ᎢᎬᎢᏳᏍᏗᎢ ᏗᏛᎶᏍᏗ ᎾᏍᏗ ᏧᏂᎩᏟᎶᏍᏗ ᎾᏅ ᏧᏂᏱᎵᏍᏗ ᎠᏎᏍᏗ ᏅᏙᎢ. 请注意：如果您说中文 (Chinese - Simplified)，我们可以为您 提供免费语言协助服务以及大字印刷本等其他格式的免费通 信。请致电您的会员身份卡上的免付费电话号码。 請注意：如果您說中文 (Chinese - Traditional)，您可以獲得免 費語言協助服務和大字體等其他格式的免費通訊。請致電您 的會員身份卡上的免付費電話號碼。 AHVLLA: Hvsh asha Chahta anumpa (Choctaw), hochefo anumpa aiimpa ka̱vvfi yvt chi aiimpa, ilvppvt, haknip achuffa holisso ka̱nahpesa holhtina ki̱yo, ilvmmi̱to yvt chipisachi. Chipisachi holisso nan anumpuli aiena kvt iskanochi numbah yvt aiyokpachi. XIYYEEFFANNOO: Yoo Afaan Oromoo (Cushite-Oromo) kan dubbattan ta’e, tajaajilootni deeggarsa afaanii bilisaa fi waliin dubbiin bilisaa kan akka maxxansa gurguddaa afaan keessaniin ni jiraatu. Lakkoofsa bilbila bilisaa kaardii miseensummaa keessan irra jiru irratti bilbilaa. LET OP: Als u Nederlands (Dutch) spreekt, zijn gratis taalondersteuningsdiensten en gratis communicatie in andere formaten, zoals met grote letters, voor u beschikbaar. Bel het gratis telefoonnummer dat op uw lidmaatschapskaart staat. ATTENTION: Si vous parlez français (French), des services d’assistance linguistique et des communications dans d’autres formats, notamment en gros caractères, sont mis à votre disposition gratuitement. Appelez le numéro gratuit figurant sur votre carte de membre. ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen (French Creole-Haitian Creole), gen sèvis lang gratis ak kominikasyon nan lòt fòma lo disponib, tankou sa ki enprime ak gwo lèt. Rele nimewo gratis ki sou kat idantifikasyon manm ou an. ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachassistenzdienste und kostenlose Kommunikation in anderen Formaten, wie zum Beispiel große Schrift, zur Verfügung. Rufen Sie die gebührenfreie Nummer auf Ihrer Mitgliedskarte an. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μιλάτε ελληνικά (Greek), υπάρχουν διαθέσιμες δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας και δωρεάν επικοινωνία σε άλλες μορφοποιήσεις, όπως μεγάλα γράμματα. Καλέστε τον αριθμό χωρίς χρέωση στην κάρτα μέλους σας. ધ્યાન આપો: જો તમે જરાતી ુ (Gujarati) બોલતા હો તો િવના લ્યે ૂ ભાષાક ય મદદરૂપ સેવાઓ અનેઅન્ય ફોમ ટમાં િવના લ્યે ૂ સ ંચાર, મ ક મોટ િપ્રન્ટ, તમારા માટ ઉપલબ્ધ છે. તમારા સભ્ય ઓળખ કાડર્ પરના ટોલ-ફ્ર ન ંબર પર કૉલ કરો . E nānā! Inā ʻōlelo ʻoe i ka ʻōlelo Hawaiʻi (Hawaiian), loaʻa manuahi ke kōkua unuhi a me palapala i hoʻonohonoho ʻia e like me i paʻi ʻia me nā huapalapala nūnui no ke kōkua ʻana aku iā ʻoe. ʻOluʻolu e kāhea aku i ka helu kelepona kāki ʻole ma kou kāleka lālā. यान द : य द आप ह दी (Hindi) बोलते ह , तो आपके लए मु त भाषा सहायता सेवाएँ और अ य ा पा म मु त संचार, जैसे क बड़े ट, उपल ह । अपने सद य पहचान प पर दए गए टोल- नंबर पर कॉल कर । LUS TSEEM CEEB: Yog tias koj hais lus Hmoob (Hmong), muaj cov kev pab cuam txhais lus thiab muaj kev sib txuas lus pab dawb ua lwm hom ntawv, xws li luam ua ntawv loj rau koj. Thov hu rau tus xov tooj hu dawb ntawm koj daim npav ID. GEE NTỊ: Ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ Igbo (Igbo), ọrụ enyemaka nkọwa asụsụ bụ n’efu yana inye nziritaozi n’ụdị ndị ọzọ dịịrị gị n’efu, dịka e ji nha mkpụrụedemede buru ibu dee ya. Kpọọ akara ekwenti nke a na-anaghị akwụ ụgwọ dị na kaadị njirimara onye òtù gị. ATENSION: No agsasaoka iti Ilocano (Ilocano), magun-odmo dagiti libre a serbisio ti tulong iti pagsasao ken libre a komunikasion iti dadduma a pormat, kas iti dadakkel a letra. Tawagan ti awan-bayadna a numero a masarakan iti kard a pakabigbigam kas miembro. PERHATIAN: Jika Anda berbicara bahasa Indonesia (Indonesian), layanan bantuan bahasa gratis dan komunikasi gratis dalam format lain, seperti cetakan besar, tersedia untuk Anda. Hubungi nomor bebas pulsa yang tercantum pada kartu keanggotaan Anda. ATTENZIONE: se parla italiano (Italian), può usufruire di servizi di assistenza linguistica gratuiti e comunicazioni gratuite in altri formati, come ad esempio la stampa a caratteri grandi. Chiami il numero verde riportato sul Suo tesserino identificativo. 注意事項：日本語 (Japanese) を話される場合、無料の言語 支援サービスや、拡大文字など他の形式での無料のコミュ ニケーションをご利用いただけます。会員証に記載されて いるフリーダイアルにお電話ください。 ပာ်သူၣ်ပာ်သးတက့ၢ-် နမ့ ၢ ်စံးကတိၤကညီကျိာ်(Karen) နၣ့်, နဒိးနၢ ့် တၢ ်တိစၢၤမၤစၢၤဘၣ်ဃးဒီးကျိာ်တၢ ်ကတိၤဒီးတၢ ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလၢက့ၢ ် ဂီၤအဂၤ,အဒိဒ်သိးလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအဘူးလဲကလီသ့နၣ်လီၤ ့ . ကိးဘၣ်လီကျိၤအကလီနီၣ်ဂံၢ ်လၢအိၣ်ဖျါဖဲက ူၢ ်ဖိအတၢ ်အုၣ်ကီၤကးက့ အပူၤနၣ်တက့ၢ ် ့ . 알림 사항: 한국어(Korean)를 사용하시는 경우 무료 언어 지원 서비스와 대형 활자체 등 다른 형식으로 된 의사 소통 매체를 이용하실 수 있습니다. 회원 ID 카드에 나와 있는 무료 전화번호로 전화해 주십시오. DYÉƉÉ-GBO-DÈ-ƉƐ̀ : M̀dyi Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù (Kru-Bassa) ponyɔ̀jǔ ní, wuɖu xwíníín-mú-zà-zà kè bɔ̃̌ ɓě ɖé céè-dyèɖè kò-kò ɓě, hwɔìn-kà céè-dyèɖè vɛ̀nɛ̀-vɛ̀nɛ̀ɓě se wíɖí pɛ́ɛ̀- pɛ́ɛ̀ɖò kɔ̃ɛɛ̀ nì ɓó m̀bìì. Ɖá pídyi nɔ̀ɓà nìà nì ID káàɔ̀kɔ̃ɛ. ٔ ت هكگهر تٚو ببه زرمانز ٚ ی كوردى سورانزی (Sorani-Kurdish (ققسه ٔاكگادارى: ب ئ ٔ خ هوە ح خر ت مهت خ كگور ت ارى سهببارەٮ خ ببه هاوكارى ر خمابی و تپهتی خ وەبدتیی دەكهتیبت، ب ٚ ف ببه ف ببهرامببهر ٚو ت رمات ف هكاب تی تر، وەک حپاتپی كگهورە، لهببهردەسبت ببه ببێێ ٚببهرامب ت بهرەكهى سهر كارتی ٚبت. تپهتی ف وەب ژ دى ببه ر ت مارە ت ف هلهف ٚو فب یی ببت ی دادەببت ٔ خهب ی دامت . ٚ تت خی حٚو تٮ ببكه ب ໝາຍເຫດ: ຖ້ າຫາກທ່ ານເວົ ້ າພາສາລາວ (Lao), ທ່ ານສາມາດໃຊ້ໍ ບິ ລການຊ່ ວຍເຫືຼ ອດ້ ານພາສາຟຣີ ແລະ ການສື ່ ສານໃນຮູ ບແບບອື ່ ນໆຟຣີ , ເຊັ ່ ນ: ການພິ ມຕົວອັກສອນຂະໜາດໃຫຍ່ . ໂທຫາເບີ ໂທຟຣີ ຢູ່ ີ ່ ທບັດປະຈໍ າຕົວສະມາຊິ ກຂອງທ່ ານ. लक्ष द्या: जर तम्ही ु मराठी (Marathi) बोलत असल्यास, तर मोफत भाषा सहाय्य सेवा आिण इतर फॉरमॅटमध्ये मोफत सं प्रेषणे, जसे क मोठ्या िप्रं ट, तमच्यासाठी उपलब्ध आहेत. त ु मच्या सदस्य ु ओळखपत्रावरील टोल फ्र क्रमां कावर कॉल करा. KŌJJELĀ: Ñe kwōj kōnono Kajin Majol (Marshallese), jerbalin jipañ ko ikkijjien kajin ejjelok wōnāāeir im wāween kōnono ko ejjelok wōnāāeir, āinwōt jeje ko relap, rej pellok ñan eok. Kall e nōmba eo ejjelok wōnāān mwe ej pād ilo kaat in ro uwaan doulul eo am. PAKAIR: Mah ke ese lokaian Pohnpei (Micronesian-Pohnpeian), sahpis en sawas en lokaia oh mehn kapehse ni soangen mwohmw teikan kin sohte isepe, me duwehte inting lapala, kak kohda ohng kowe. Eker nempe ni sohte isepe me mih pohn noumw doaropwehn tohn pwihn ID. BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) saad bee yáníłti’go, t’áá jíík’eh saad bee áka’e’eyeed bee áka’anída’wo’í dóó nááná łahgo át’éego bee hadadilyaa bee ahxił hane’í, díí nitsaago bee ak’eda’ashchínígíí, náhólǫ́. Bee atah nil’íní ninaaltsoos nitł’izí bee nééhoziní ba̧a̧h t’áá hiik’eh bee hane’í námboo bee hodíilnih. ध्यान िदनुहोस: ् यिद तपाईलें नेपाली (Nepali) बोल्नु ह न्छ भने, िन:शल्कु भाषा सहायता सेवाहरू र अन्य ढाँचाहरूमा िन:शल्कु सं चारहरू, जस्तैठूलो छाप, तपाईका ं लािग उपलब्ध छन। ्. आफ्नो सदस्य पिहचान काडर्मा रहेको टोल फ्र नम्बरमा कल गनर्होसु । ् PIŊ: Naaye guεl ë Thuɔŋjäŋ (Nilotic-Dinka), käke kuɔɔny de thok ku jεmjiεm ye abac aatɔ̈ në dhɔ̈l/kuɛɛr kɔ̈k ɣic, cïmënë käcï gɔ̈t dït nyïïn, atɔ̈ tëlɔŋ yin. Yuɔ̈pë namba/nïmra ye abac tɔ̈ në kan duun ye yïïn nyuɔɔth kɔ̈u. OBS: Hvis du snakker norsk (Norwegian), er gratis språkhjelpstjenester og gratis kommunikasjon i andre formater, for eksempel stor skrift, tilgjengelig for deg. Ring gratisnummeret som du finner på medlemskortet ditt. WICHDICH: Wann du Deitsch (Pennsylvania Dutch) schwetzscht, kannscht du Schprooch-Hilf un differnti Sadde Schreiwes griege, so wie Gross-Druck (large print), unni as es dich ennich eppes koschde zellt. Call die Toll-Free-Nummer as uff dei Member Identification Card is. صحبب خكتیت خ د، ح ت دماٮ بت فف (Farsi-Persian (می ز : اكگر ببه ر ارسی ز بباں تتوحه راتی هاى دپیكگر، ما پنپن پ د حپاٮ ز كگاں ز كمک ر ز بباب تب ی و ارتتب ت باطاٮ راتی ز كگاں در قتال بب زببر ت رکگ ، در دست ش رس س تبز ما هستتبز ش د. ببا سمارە راتی ز كگاں م بز ج درح ت روى كارٮ تت ناں ت ت ی ماس ببكگترتی . شست د ضاساتی ض ی عصوتی تت UWAGA: Dla osób mówiących po polsku (Polish) dostępne są bezpłatne usługi pomocy językowej i bezpłatne komunikaty w innych formatach, takich jak duży druk. Prosimy zadzwonić pod bezpłatny numer podany na karcie identyfikacyjnej. ATENÇÃO: se você fala português (Portuguese), tem à sua disposição serviços gratuitos de assistência linguística e comunicações gratuitas em outros formatos, como caracteres grandes. Ligue para o número gratuito que se encontra no seu cartão de identificação de membro. ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਵੱਡੇ ਿਪ ੰਟ, ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੰਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਪਣੇਮੈਂਬਰ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 'ਤੇਟੋਲ-ਫ ੀ ਨੰ ਬਰ 'ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ। ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română (Romanian), vă sunt disponibile servicii gratuite de asistență lingvistică și modalități gratuite de comunicare în alte formate, cum ar fi cu litere mărite. Sunați la numărul gratuit de pe legitimația dvs. de membru. ВНИМАНИЕ! Если вы говорите на русском языке (Russian), вам доступны бесплатные услуги языковой поддержки и бесплатные материалы в других форматах, например напечатанные крупным шрифтом. Звоните по бесплатному номеру телефона, указанному на вашей идентификационной карте участника. FAʻAALIGA: Afai e te tautala i le Faa-Samoa (SamoanFa’asamoa), o loʻo avanoa mo oe ʻauʻaunaga fesoasoani tau gagana e leai se totogi ma fesoʻotaʻiga e leai se totogi i isi faiga, e pei o lomiga e lapopoʻa mataʻitusi. Valaau i le numera e leai se totogi i lau kata faailo o le sui auai (ID). PAŽNJA: Ako govorite srpski (Serbian), besplatne usluge jezičke asistencije i besplatni načini komunikacije u drugim formatima, kao što je veliki format štampe, su vam dostupni. Pozovite besplatni broj koji se nalazi na vašoj članskoj identifikacionoj kartici. FIIRO GAAR AH: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada taageerada luqadda bilaashka ah iyo isgaarsiino bilaash ah oo qaabab kale ah, sida far waaweyn, ayaa diyaar kuu ah. Ka wac lambarka
ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas y comunicaciones en otros formatos como letra grande, sin cargo, a su disposición. Llame al número gratuito que figura en su tarjeta de identificación de miembro. (TTY 711). HAKILU: So aɗa haala Fulfulde (Sudanic-Fulani), sarwisaaji ballondiral ɗemɗe ɗe njoɓetaake e jokkondiral ɗe njoɓetaake e nder mbaydiiji goɗɗi, ko wayi no binndi mawɗi, na ngoodi e juuɗe maa. Noddu limoore nde njoɓataa e kartal tergal maa. ZINGATIA: Ikiwa unazungumza Kiswahili (Swahili), huduma za usaidizi wa lugha za bila malipo na mawasiliano ya bila malipo katika miundo mingine, kama vile maandishi makubwa, zinapatikana kwako. Piga nambari isiyolipishwa ya simu kwenye kadi yako ya kitambulisho cha mwanachama. ܵܐ ܿ ܼܙܘܗ : ܸܐܢ ܢ ܵ ܪ ܿ ܼܐ ܹܟܐ ܢ ܿ ܚܬܘ ܵ ܼܗ ܐ ܿ ܸܡܙ ܼܡܝܬܘ ܢ ܵ ܸܠܫ ܐ ܵ ܵܝ ܝܐ ݇ ܼܣܘܪܝ ܵ ܐ – ܵ ܿ ܪ ܵ ܬܘ ܐ ܢ ،)Syriac-Assyrian) ܿ ܿ ܡ ܢ ܵ ܼܨܝܬܘ ܵ ܸܚ ܼܠܡ ܐ ܿ ܼܕܩ ܹܬܐ ܿ ܼܒܠܝܬܘ ܿܪܬ ܼܝ ܵ ܼܕܗ ܐ ܿ ܢ ܵ ܵ ܵ ܸܒܠܫ ܵ ݂ܗܒܫܩ ܹܝܐܘܝ ܵ ܵ ܼܡ ܐ ܿ ܓ ܵ ܢ ܝ ܵ ܵ ܐ ، ܐ ݇ ܼ ܒܐܘܪܚ ܹܚܪܹܢܐ ܵ ܼܡ ܹܬܐ ܿ ܓ ܵ ܢ ܵ ܼܐ ܹܬܐ ܿ ݂ܝܟ ܼ ܟܬܝ݂ܒܬ ܿ ܬܘ ܼܒܐ ܵ ܼܥ ܐ ܿ ܼܡ ܠ ܿ ܸܚܒ ܼܪܘ . ܢ ܼܓ ܿ ܼܪܘ ܹܣܐ ܵ ܼܪ ܐ ܿ ܩܡ ܝ ܵ ܵ ܸܦܬܩ ܐ ܵ ܼܥ ܐ ܿ ܼܡ ܼܕܝܹܠܗ ܠ ܿ ܼܓ ܿ ܢ ܿ ܥܬ ܼܕ ܵ ܼܕܡ ܐ ܿ ܵ ܼܝܘܬ ܼ ܕܗܝ ܵ ܐ ܵܡ ܿ ܼܕܗ ܢ ܿ ܕ ܼ ܕܕܝ . ܵ ݂ܘܟܘ PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may makukuha kang mga libreng serbisyo ng tulong sa wika at libreng komunikasyon sa ibang mga format, tulad ng malalaking print. Tawagan ang walang bayad na numero na nasa iyong ID card ng miyembro. ப் : நீ ங்கள் த ழ் (Tamil), ெமா ேப பவர் என் றால், இலவச ெமா உத மற் ம் ெபரிய எ த் ல் அச் ேபான் ற மற்ற வ களில் இலவச தகவல்கள் ைடக் ன் றன. உங்கள் உ ப் னர் அைடயாள அட்ைட ல் இ க் ம் கட்டண ல்லா ெதாைலேப எண் ைண அைழக்க ம். గమ ంచం : (Telugu) , ఉ త స య వ మ ద దణ వం ఇతర ట్ ల క షన్ ఉ తం ల . ర ంబ ఐ ం షన్ ల్- ంబ ల్ యం . โปรดทราบ หากคุณพูดภาษาไทย (Thai) ได้ คุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือด้านภาษาฟรีและการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ฟรี เช่น การพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ โทรไปยังหมายเลขโทรฟรีสําหรับสมาชิกตามบัตรประจําตัวของคุณ FAKATOKANGA: Kapau ‘oku´ke Lea Faka-Tonga (TonganFakatonga), ‘oku ‘i ‘ai ‘a e ngaahi tokoni ta‘etotongi ‘i he lea´ni pea mo e ngaahi founga kehe fakafetu‘utaki, hangē ko e ngaahi me‘a ‘oku paaki, ‘oku ‘ataa´ ma‘au. Fetu‘utaki ki he telefoni ta‘etotongi ‘oku hā ho kaati memipa. ASINEI NGENI MEINISIN: Angangen aninisin fosun fonu Chuuk (Trukese-Chuukese) ese kamo me pwan angangen atouren pworous ese kamo non ekkoch sakkun mak, usun foun watten mesen mak, ra kawor ngonuk. Kori ewe nampa ese wor momon a nomw won noumuwe ID. DİKKAT: Eğer Türkçe (Turkish) konuşuyorsanız ücretsiz dil yardım hizmetleri ve büyük puntolu baskı gibi diğer formatlarda ücretsiz iletişim hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Üye kimlik kartınızdaki ücretsiz numarayı arayın. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо ви розмовляєте українською (Ukrainian), ви можете безоплатно користуватися послугами мовної підтримки, а також безоплатно отримувати інформаційні матеріали в інших форматах, як от набрані великим шрифтом. Телефонуйте на безкоштовний номер телефону, зазначений на вашій ідентифікаційній картці учасника. زںرزں ز باں ںبولےتے ہےےں ےت زںو رزں ز باں ز كی معاوں تتوح ی ہ دتں: اكگر آٓ پٮ اردو (Urdu ( مےے ت ں مواص ٮ، حب ےےسے ںٹ برے ےپرںنب ٹںنب، آٓ خح ت دماٮ س پٮ كے اور دتی خ كگر ف ی ارمتٹت مفف دس ےتےے ب اٮ ہےےں۔ اےپںخے ممں شںخ بر سشںخ خےت احخےت ٹ ی كارد ےپر دےےںٔےےںے كگٔںے ٹے خ ول فرى تت لےےے ںنمںبر پپر كال كرپیں۔ LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt (Vietnamese), quý vị sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí và các phương tiện trao đổi liên lạc miễn phí ở các định dạng khác, chẳng hạn như bản in chữ lớn. Gọi đến số điện thoại miễn phí có trên thẻ định danh thành viên của quý vị.
אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס און אומזיסטע קאמיוניקאציע אויף אנדער פארמאטן, אזוי ווי גרויסע אותיות. רופט דעם אומזיסטן נומער אויף אייער מעמבער אידענטיפיקאציע קארטל. ÀKÍYÈSÍ: Tí o bá ń ṣọ Yorùbá (Yoruba), àwọn iṣẹ́àtìlẹ́yìn èdè ọ̀fẹ́àti àwọn ìbániṣọ̀rọ̀nínú àwọn ìgúnrégé, bí àwọn àtẹ̀jáde ńlá, wà fún ọ. Pe nọ́mbà tí kò nílò owó lórí káàdì ìdánimọ̀ọmọ ẹgbẹ́rẹ.
Lmao! Ann, not a bad way to hit your word count!
When my mother was an academic dean at Harvard in the 90’s she attended a faculty meeting where the great minds were debating how much to spend to add a curriculum in Urdu to the foreign languages department. The proponents argued that half a billion people speak Urdu. My mother commented: “Isn’t that enough?” The measure was dropped.